La fase 2 di parchi e aree verdi, l'ammissione: per uscire dal degrado "serve pazienza"

Il primo fine settimana della fase due è archiviato. I romani sono tornati a riversarsi nelle aree verdi disponibili. Sono infatti una minoranza quelle che, con la fase 2, hanno riaperto i cancelli al pubblico.

Le aree verdi nella fase 2

La situazione riscontrata dopo il lockdown in parchi, giardini e ville storiche capitoline, è stata ampiamente descritta. Gli interventi manutentivi, durante la chiusura imposta per cercare di contenere l’emergenza Coronavirus, sono stati garantiti a macchia di leopardo ed in misura di gran lunga inferiore rispetto alle aspettative. La condizione in cui versa il patrimonio verde cittadino, dopo le reiterate proteste dei cittadini, è stata affrontata da un’apposita commissione capitolina.

L'organico ridotto

“Abbiamo iniziato i lavori in tutte le aree verdi, che sono pubblicate in modo aggiornato sul portale, cominciando con unita' esterne ad aggredire i parchi maggiormente estesi", ha spiegato Pietro Scaldaferri, direttore della Gestione territoriale e del verde, nel corso della commissione Ambiente svoltasi l’11 maggio. Nella seduta, tenutasi in modalità video, è stata affrontata la questione delle manutenzioni. Per quanto riguarda le criticità ampiamente segnalate, il dirigente capitolino ha fatto presente che “abbiamo un terzo di unità in meno per questioni di sicurezza e di salute” a peggiorare il quadro ha contribuito il fatto che “ in un Municipio abbiamo avuto un caso di Covid e ci ha decimati”.

I giardinieri veramente operativi

Anche a prescindere dal fattore contingente, c’è un problema di cui l’amministrazione continua a soffrire. Riguarda la carenza di operatori in capo al Servizio Giardini. Dei “circa 350 giardinieri sulla carta”, è stato sottolineato in sede di commissione, quelli che risultano “in realtà operativi” sono appena duecento. Il problema è noto. Le assunzioni promesse dal Campidoglio per rinfoltire il pingue organico, prevedono infatti anche delle prove di carattere pratico. In tal modo, al termine delle selezioni, Roma Capitale potrà disporre di altri 140 giardinieri pienamente operativi. E si andranno a sommare a quei duecento che, oggi, già lo sono. A loro l’onere di gestire un patrimonio verde con consta di 44milioni di metri quadrati e 180mila alberi. Un compito improbo.

Il tema dei controlli

Durante la commissione è stato affrontato anche il tema dei controlli. Con la fase 2 alcuni parchi sono stati riaperti, ma bisogna evitare il rischio di assembramenti. Durante i primi giorni di apertura “abbiamo registrato qualche caso di eccesso ma non possiamo che avvalerci della Polizia locale”ha ricordato il presidente dei commissione Daniele Diaco (M5s). La coperta però è corta. I vigili che vanno a pattugliare i parchi, inevitabilmente, non possono stare anche su strada. “Stiamo studiando la possibilità di avere un ulteriore ausilio da associazioni di volontariato di altre forze di polizia, se andrà in porto avremo una piccola task force per vigilare, anche se con poteri limitati, per sollecitare gli smembramenti. Questo sempre se non contingentiamo gli accessi, ma ciò vorrebbe dire – ha riconosciuto Diaco – impiegare personale lì e non altrove". Il nodo, per implicita ammissione del presidente della commissione, è ancora da sciogliere.

Il ruolo della Protezione Civile

Durante il lockdown, a presidiare i parchi chiusi, hanno provveduto anche i volontari della Protezione civile. Ma gli uomini a disposizione, che a Roma sono diretti dal generale Giovanni Savarese, già sono impegnati su molti fronti, tra cui il controllo delle principali stazioni cittadine. Per quanto riguarda le aree verdi, durante l’ultimo fine settimana “eravamo presenti in 13 parchi e continueremo sulla base delle richieste dell'assessorato e del dipartimento Ambiente. La nostra comunque è un'attività di supporto – ha ricordato Savarese – la Protezione civile non può surrogare le forze dell'ordine, la cui presenza è sempre necessaria quando ci siamo noi”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I nodi da sciogliere

Per garantire il rispetto delle prescrizioni disposte per la fase 2, la Protezione Civile è disposta a fare la propria parte. Insieme a tutti gli altri attori che, il Campidoglio, andrà a coinvolgere se deciderà di limitare l’accesso ai parchi cittadini. Nel frattempo però va affrontato il tema della loro manutenzione. “Serve pazienza”, hanno più volte ribadito durante la commissione capitolina. L’unica certezza è che il lockdown è terminato. E la gestione del verde, per l’amministrazione, continua a rappresentare un grosso grattacapo.