Coronavirus: il Papa celebra le liturgie di Pasqua senza fedeli

La diffusione del nuovo Coronavirus sta modificando anche tradizioni religiose profondamente consolidate. E se c’è un’immagine che è in grado di descrivere quanto sta accadendo, è quella del Pontefice davanti ad una piazza San Pietro totalmente vuota.

Riti pasquali senza concorso di popolo

I fedeli non saranno presenti neppure nel corso di alcune celebrazioni che vedranno protagonista Papa Francesco durante la Settimana Santa. "In seguito alla straordinaria situazione che si e' venuta a determinare, a causa della diffusione della pandemia da Covid-19, e tenendo conto delle disposizioni fornite dalla Congregazione del Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, con Decreto in data 25 marzo 2020- fa sapere la sala stampa della Santa Sede - si è reso necessario un aggiornamento in relazione alle prossime celebrazioni liturgiche presiedute dal Santo Padre Francesco: sia in ordine al calendario, sia in ordine alle modalità di partecipazione".

Le celebrazioni senza fedeli

Due sono i cambiamenti che interverranno nel corso della Settimana Santa. Rispetto alla tradizione di avvicinamento alla Pasqua, non ci sarà infatti la Messa crismale del Giovedì Santo e la Via Crucis, invece che dal Colosseo, si svolgerà sul sagrato della basilica di San Pietro. Sono questi in definitiva i cambiamenti previsti nell'ambito dei riti che scandiscono l'arrivo della Santa Pasqua.

Il calendario liturgico

Nel dettaglio, il 5 aprile, Domenica delle Palme e della Passione del Signore, Francesco celebrerà la Messa alle ore 11. Il 9 aprile, Giovedì Santo, la Messa 'in Coena Domini' è in programma alle ore 18. Doppio appuntamento per il 10 aprile, Venerdì Santo: alle 18 il Papa presiederà la celebrazione della Passione del Signore e, alle 21, sul sagrato della basilica di San Pietro si svolgerà la Via Crucis. Sabato Santo, 11 aprile, la veglia nella Notte Santa è in programma alle ore 21. Il 12 aprile, Domenica di Pasqua, la celebrazione per la Risurrezione del Signore si svolgerà alle ore 11. Al termine, il Santo Padre impartirà la Benedizione 'Urbi et Orbi'”.