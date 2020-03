Coronavirus: chiuse piscine, palestre e centri benessere. La nuova ordinanza della Regione

È stata firmata l'ordinanza della Regione Lazio in merito alle 'Misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019'.

Oltre ad imporre il divieto di spostamenti e viaggi, è "disposta inoltre la sospensione delle attività fino a nuove disposizioni di piscine, palestre e centri benessere", si legge. "L'ordinanza è emessa nel rispetto dei ruoli istituzionali", dichiarano in una nota congiunta l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato ed il vicepresidente, Daniele Leodori.

Misure che si sommano al nuovo decreto del presidente del Consiglio (Dpcm) che prevede sull'intero territorio nazionale che siano "sospese fino al 3 aprile le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati".

Ancora: "sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro". Sospesi anche i congressi, i meeting e le riunioni in cui è coinvolto il personale sanitario.