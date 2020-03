Coronavirus, nessun contagio per le suore del Vannini: negativi tutti i tamponi

Sono risultate tutte negative al tampone le suore che lavorano come caposala all'Ospedale Madre Giuseppina Vannini di Torpignattara. Un sospiro di sollievo nell'ambito dell'emergenza Coronavirus di Roma e del Lazio. Dopo la notizia della positività dell'intero Istituto Figlie di San Camillo di Grottaferrata era infatti scattato l'allarme per le religiose che lavorano come infermiere presso il nosocomio di Torpignattara.

Presso l'ospedale prestano infatti servizio le suore dello stesso ordine. La loro residenza è però diversa da quella delle contagiate: vivono infatti in via Labico. Spiegava ad Avvenire Suor Bernadette Rossoni, postulatrice generale delle Figlie di San Camillo: "In quanto casa generalizia, la struttura di Grottaferrata non si occupa direttamente della missione per cui sono nate le Figlie di San Camillo, l’assistenza sanitaria".

Perché i tamponi allora? Secondo quanto si apprende la necessità sarebbe sorta perché una delle contagiate sarebbe entrata, nelle scorse settimane, in contatto con le colleghe di via Labico. In via cautelativa si è provveduto alla tamponatura. L'esito dei tamponi ha fugato ogni dubbio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Permane l'isolamento dell'Istituto di via Anagnina. Il focolaio è concentrato solo all'interno della struttura.