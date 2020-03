Coronavirus, Regione Lazio: ecco il piano contro il Covid-19. Zingaretti firma l'ordinanza

Niente panico, ma ora è il tempo della responsabilità e Nicola Zingaretti si rivolge direttamente ai cittadini del Lazio. "Il messaggio che bisogna dare deve essere chiaro: no al panico e sì alla responsabilità individuale e al dovere di tutti di rispettare le regole. E' fondamentale che tutti rispettino le regole indicate, bisogna cambiare le abitudini di vita, sia in pubblico che in privato".

Zingaretti non ha lasciato spazio a dubbi e ha insistito: "Evitare spostamenti, trasferte, gite e viaggi che non siano indispensabili". Ma la guerra contro il coronavirus non si limita a questo. Ci saranno infatti assunzioni lampo per 474 operatori grazie a procedure straordinarie il reclutamento, in virtù dell’attivazione dei posti letto aggiuntivi in terapia intensiva.

Dunque 474 unità di personale in più, 50 anestesisti, 270 infermieri, 12 pneumologia, 18 infettivologi, 12 cardiologi, 20 medici dell’emergenza, 12 radiologi e 80 Oss. La risposta medico ospedaliera per bloccare la diffusione del coronavirus è questa e Zingaretti ha firmato l'ordinanza contenente le "Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19".