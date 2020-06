Coronavirus Lazio: ripartono fiere e congressi. Per le sale giochi apertura posticipata

Dopo la lunga sospensione causata dal nuovo Coronavirus, dal 15 giugno possono riprendere le fiere, i congressi e le cerimonie. Il presidente Zingaretti ha firmato la nuova ordinanza con cui vengono aggiornate le misure di prevenzione e gestione del Covid 19.

Ripartenze scaglionate

Da lunedì 15 oltre a fiere e congressi, ripartono anche le attività che si svolgono in discoteche e locali ma questo non significa che sarà consentito ballare. Per farlo, infatti, occorre aspettare fino al primo luglio. Ci sono infatti realtà commerciali che dovranno pazientare ancora un po' prima di poter riavviare il relativo esercizio.

Sale scommesse riaprono a luglio

L’ordinanza ha infatti disposto che per le sale bingo, le sale giochi e le sale scommesse, la riapertura venga posticipata di due settimane rispetto a quanto previsto dal Dpcm governativo. Per quanto riguarda quindi le attività la cui apertura è stata posticipata, il dispositivo della Regione prevede che possano riprendere, dal 1°luglio, assicurando “il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per i partecipanti che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di 1.000 partecipanti all'aperto e di 200 in luoghi chiusi, per ogni singola sala”.

Distanziamento ed igiene

Restano in vigore per le attività sociali, economiche ed istituzionale “le generali misure di sicurezza relative all'igiene personale e degli ambienti e del distanziamento fisico, nonche' le misure definite, per singola tipologia di attività , nelle Linee guida per la riapertura” oltre che nel Protocollo condiviso tra governo e parti sociali.

L'uso dei guanti monouso

C’è un’importante novità tra le indicazioni previste per contrastare il nuovo Coronavirus. L’ordinanza integra “leraccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione diSARS-CoV-2 in tutti i contesti di vita sociale”. Ma al riguardo il dispositivo regionale fissa fornisce un nuovo ragguaglio. “ Relativamente all’utilizzo dei guanti monouso in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un loro errato impiego, si ritiene di privilegiare la rigorosa e frequente igiene delle mani con acqua e sapone o soluzione idro-alcolica, sia per clienti/visitatori/utenti, sia per i lavoratori”.