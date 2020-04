Coronavirus, al via manutenzioni e pulizie di spiagge e strutture: l'ordinanza della regione

È possibile per i balneari recarsi in spiaggia non solo per manutenzione e pulizia degli arenili in vista della stagione estiva post emergenza coronavirus, ma anche per effettuare interventi sulle strutture amovibili presenti, anche nei campeggi.

La Regione Lazio a tal proposito ha emanato un'ordinanza che integra i contenuti di quella pubblicata il 15 aprile scorso - la n. Z00028 - che consentiva al personale di accedere alle concessioni con finalità turistico ricreative su demanio marittimo e lacuale (ossia stabilimenti balneari marittimi e lacustri e chioschi di spiagge libere con servizi) e alle strutture ricettive all'aria aperta (campeggi), per svolgere attività di manutenzione, vigilanza, pulizia e sanificazione.

Il provvedimento odierno, nello specifico, precisa che tra le attività consentite dall'ordinanza precedente sono comprese quelle di allestimento e manutenzione delle strutture amovibili di concessioni balneari e campeggi. Viene poi specificato che la pulizia potrà essere effettuata anche con mezzi meccanici e che la sanificazione potrà riguardare anche gli arenili.

Inoltre, questo provvedimento prevede delle novità per quanto riguarda la cantieristica navale: sono autorizzate, in questo ambito, la "consegna di magazzino", le attività propedeutiche allo spostamento dei natanti dal cantiere all'ormeggio e quelle connesse, comunque finalizzate alla consegna dei natanti, previa comunicazione al Prefetto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tutti gli interventi previsti dall'ordinanza dovranno essere realizzati, a tutela degli operatori, nel pieno rispetto delle disposizioni sanitarie nazionali e regionali vigenti, con particolare riguardo ai contenuti del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro", sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.