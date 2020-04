Coronavirus, al Nomentana Hospital 29 operatori sanitari positivi. La clinica: “Arrivino mascherine promesse”

Al terzo piano il reparto “blindato” dopo la conversione in centro Covid a bassa intensità, nel resto della struttura la regolare attività come casa di cura con il reparto Hospice Residenziale per la gestione del malato terminale a rimanere l’unico dove è consentito l’ingresso dei familiari per un dignitoso accompagnamento di fine vita dei propri cari.

Coronavirus, Nomentana Hospital è centro Covid-19

Resta divisa in due Nomentana Hospital, la clinica di Fonte Nuova trasformata in centro Covid temporaneo dopo gli iniziali ventidue casi di positività al Coronavrus. Qui a fine marzo anche il trasferimento di 49 persone affette da Covid-19 provenienti dalla casa di riposo di Nerola, comune poi dichiarato “zona rossa”.

Coronavirus, 41 persone positive al Nomentana Hospital

Casi di coronavirus che al Nomentana Hospital, dove in collaborazione con la Asl Roma 5 sono stati effettuati circa mille tamponi, sono in calo: 12 i pazienti positivi, 29 in tutto invece gli operatori sanitari che hanno contratto il virus.

Regole stringenti per i loro colleghi: chi si reca al lavoro nella struttura ha infatti l’obbligo di rientrare, alla fine del servizio, “direttamente a domicilio, senza tappe intermedie”.

Coronavirus, la clinica alla Asl: “Consegnate dpi promessi”

Dopo le polemiche delle settimane scorse, con i sindacati a parlare di struttura “fuori controllo” e la Asl a rassicurare sulle condizioni di sicurezza della clinica, la direzione sanitaria del Nomentana Hospital sollecita la consegna dei dispositivi di protezione individuale “promessi” – scrive nella nota a Sindaco e Asl Roma 5 – “al fine di contribuire a preservare dal contagio i lavoratori della struttura”. Poi ribadisce, il reparto Covid “è completamento blindato, con percorsi di accesso ed uscita studiati per contenere al massimo la diffusione del contagio”.