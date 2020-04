Coronavirus, Bambin Gesù: due neonati positivi arrivati da Civitavecchia

Sono sette i piccoli pazienti positivi al coronavirus ricoverati nella struttura di Palidoro del Bambino Gesù. A loro si aggiungono anche un bambino dimesso e uno in dimissione. A rivelarlo è la stessa struttura, nella consueta task force regionale, sottolineando come i piccoli pazienti non destino comunque preoccupazioni.



Nel presidio sanitario, ad oggi, sono ricoverati anche quattro genitori, anch'essi positivi al Covid-19. Ieri l'ospedale pediatrico ha accolto anche due neonati positivi in arrivo da Civitavecchia. Il primo paziente dimesso, dopo le cure del caso, era stato un bambino di 5 mesi ricoverato nella struttura del Gianicolo dallo scorso 17 marzo.



Vista l'emergenza coronavirus, nel periodo di sospensione delle attività ambulatoriali non urgenti disposto dalla Regione Lazio, l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù ha tuttavia potenziato i servizi di consulenza a distanza per dare risposte ai problemi di salute dei piccoli pazienti costretti a casa.



Al numero 06 6859 2088, dal lunedì al sabato, dalle 9:00 alle 19:00, un team di medici pediatri è a disposizione delle famiglie per i bambini e ragazzi con bisogni di salute non urgenti e per i piccoli pazienti che prima dell'emergenza del Covid-19 avevano già avviato un percorso di cura presso gli ambulatori e i Pronto Soccorso del Bambino Gesù.

