Coronavirus, Zingaretti: "Negativi i test per chi è stato a contatto con coppia di cinesi"

"Per fortuna una buona notizia: sono risultati negativi sia coloro che lavoravano in albergo, sia coloro che sono stati in contatto" con la coppia cinese di turisti risultata positiva e ricoverata allo Spallanzani di Roma. "L'autista della macchina che li ha accompagnati è negativa ai test'". Lo ha riferito il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti.

Il segretario Pd, ospite di Maria Latella a Skutg24 ha poi aggiunto: "Il sistema sanitario ha reagito bene. Teniamo alta la vigilanza, ma nessun allarmismo, perchè il sistema ha funzionato. Il monitoraggio continua".

Nel frattempo l'Assessorato alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio dopo la comunicazione della Direzione sanitaria dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma aggiunge: "La donna di nazionalità cinese residente a Frosinone che è stata portata il 31 gennaio presso l’Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani è negativa al test per il nuovo coronavirus. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare lo stato complessivo della salute".