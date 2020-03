Coronavirus: a Roma chiudono musei, biblioteche e luoghi della cultura

Musei chiusi a Roma causa Coronavirus: la cultura si ferma per contrastare la diffusione del Covid-19. In attuazione del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 tutti i musei, i teatri e tutti i luoghi e gli istituti della cultura, come gli spettacoli, sono sospesi su tutto il territorio nazionale e dunque anche a Roma.

Oltre a tutti i teatri e cinema tra gli altri rimarranno perciò chiusi anche il sistema dei Musei civici, il Palazzo delle Esposizioni e anche la Casa del Cinema come le Biblioteche. Sospese anche tutte le visite alle Domus Romane di Palazzo Valentini, fino al 4 Aprile prossimo.