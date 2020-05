Coronavirus, il Covid nei quartieri del Municipio VII: ecco quanti sono i casi positivi

Il VII Municipio è il più popoloso della Capitale. All’interno del suo territorio sono 270 i casi risultati positivi al tampone. Nel valutare questo dato non bisogna però dimenticare che, il numero dei suoi abitanti, superiore alle 300mila unità, compete con quelli registrati nel comune di Firenze o di Bologna. Di gran lunga inferiore è invece la superficie su cui, questi cittadini, sono distribuiti. Il numero di positivi al nuovo Coronavirus, alto in relazione ad altri municipi, sconta quindi l’elevata densità abitativa del Municipio VII.

Le rilevazioni

Il Sistema Regionale per la Sorveglianza delle Malattie Infettive, in collaborazione con il Dipartimento di Epidemiologia, il servizio sanitario regionale e lo Spallanzani, due volte a settimana predispone una mappatura dei casi Covid presenti nei comuni del Lazio. Le informazioni, disponibili per zone urbanistiche, consentono di valutare la distribuzione del nuovo Coronavirus nei vari quadranti di Roma Capitale.

A Don Bosco i casi più numerosi

I dati aggiornati al pomeriggio del 7 maggio, nelle mappe del SERESMI, assegnano alla zona di Don Bosco, la maggiore quantità di persone contagiate: sono 52, con un tasso che però non è assolutamente il più alto registrato nel territorio. Si attesta a 10,08 casi ogni 10mila abitanti, il che significa che sono la metà rispetto alla zona della Romanina. Lì,i 15 positivi segnalati, corrispondono ad un tasso di 20,37 casi su 10mila residenti. Il dato testimonia, ancora una volta, quanto sia disomogenea la densità abitativa all’interno del territorio governato da Monica Lozzi.

Le zone con più persone positive

In termini assoluti, dopo Don Bosco, il maggior numero di contagi si sono osservati nella zona Dell’Appio (38), del Tuscolano Sud (34), nella zona di Morena (28) ed in quella dell’Appio Claudio (23). Quest’ultima include il quartiere di Statuario e quindi risente della presenza della casa di cura Villa Fulvia, il principale cluster del Municipio VII.

Le altre zone urbanistiche

Il Tuscolano Nord, vale a dire San Giovanni, ha fatto registrare invece 17 contagi. In proporzione sono tanti i contagiati a Quarto Miglio (17) visto che corrispondono a 15,97 casi su 10mila abitanti. La zona urbanistica ridosso di via Latina, denominata Latino, ha un indice contenuto (5,31 casi su 10mila abitanti) ed un valore medio di contagi (12). Tre sono invece i pazienti positivi al tampone nelle zone di Pignatelli e di Lucrezia Romana. Quattro in quelle di Gregna e Barcaccia. A ridosso del Raccordo Anulare, dove i numeri dei contagi appaio più contenuti, si registra in controtendenza il dato di Osteria del Curato. In quel quadrante le persone raggiunte dal nuovo Coronavirus sono 20. Il numero va sempre rapportato alla popolazione. In percentuale significa che, ad Osteria del Curato, i cittadini positivi sono 10,47 su diecimila ossia lo 0,1 per cento della popolazione locale.