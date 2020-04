Coronavirus, l’allarme della Moschea: “Troppe sepolture, serve un nuovo cimitero per musulmani”

Il numero dei decessi aumentato a causa dell’emergenza da Coronavirus, l’impossibilità di esportare le salme nei paesi d’origine vista la chiusura delle frontiere con l’area cimiteriale dedicata ai musulmani al Cimitero Flaminio in esaurimento. Così la comunità islamica di Roma non sa più dove seppellire i propri defunti.

Coronavirus, cimitero musulmani in esaurimento

A lanciare l’allarme è il segretario generale del Centro islamico della Capitale, Abdellah Reoudane, che spiega come negli ultimi giorni la Moschea abbia ricevuto un numero di richieste di sepoltura “inusuale che sta portando lo spazio del cimitero islamico di Roma all’esaurimento e che ci pone davanti ad un problema per il futuro”.

Coronavirus, la Moschea: “Serve nuovo cimitero per musulmani”

Da qui l’appello al Campidoglio, una nuova area per un cimitero musulmano. “Bisogna pensare alla crisi attuale ma anche al dopo coronavirus e trovare altre aree cimiteriali per i musulmani perchè il trend delle richieste di sepoltura è in crescita e lo spazio a disposizione sta per esaurirsi”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il direttore della Grande moschea di Roma ricorda come “su questa materia Roma abbia avuto da sempre il ruolo di precursore mettendo a disposizione del Centro islamico culturale d’Italia sin dal 1974 un area cimiteriale destinata ai defunti musulmani. Per questo - conclude Reoudane - dobbiamo lavorare ancora una volta per pensare al futuro partendo da questa pandemia che ci dimostra come le misure di distanziamento sociale e preventive adottate dalle nostre autorità siano state importanti per evitare il peggio”.