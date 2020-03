Coronavirus, morta donna di 90 anni positiva al Covid 19

E' morta con il coronavirus una donna 90enne di Ardea, in provincia di Roma. A darne notizie è stata la Regione Lazio con una nota diffusa tramite la Asl Rm 6. L'anziana era ricoverata alla clinica Sant'Anna di Pomezia.

Lo scorso 5 marzo la donna era stata ricoverata come aveva sottolineato il sindaco Mario Savarese che, subito dopo la notizia del ricovero, "immediatamente" aveva attivato tutto l'iter "per circoscrivere il caso e identificare le persone che sono state in contatto con l’anziana signora".

Secondo quanto di apprende la signora soffriva da tempo di patologie pregresse. Il link epidemiologico che l'ha contagiata è quello lombardo, lo stesso che ha portato al contagio del poliziotto di Torvaianica.

A Pomezia, invece, i casi confermati sono già 14 e così il sindaco Adriano Zuccalà ha preso un provvedimento: "Tutte le sei farmacie comunali del territorio – grazie anche al prezioso supporto della Croce Rossa Italiana – distribuiscono gratuitamente la soluzione idroalcolica per il lavaggio delle mani ai cittadini che si recano presso le farmacie con un contenitore in plastica (massimo 60 ml a persona)".