I medici di Roma puntano alla fase 2: dai test agli asintomatici ai termoscanner, ecco cosa serve per ripartire

Medici di base specificamente formati sul covid-19, tracciamento tramite tamponi, rafforzamento della capacità regionale di sorveglianza epidemiologica. E ancora i termoscanner obbligatori fuori dalle stazioni ma anche nei centri commerciali e negli uffici, oltre a sistemi cosiddetti "salta coda" per evitare assembramenti pericolosi per il contagio. Sono alcune delle proposte lanciate dall'Ordine di medici, in una lettera firmata dal presidente Antonio Magi e indirizzata a il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti e alla sindaca Virginia Raggi. Suggerimenti sul piano sanitario da mettere in atto nella cosiddetta Fase 2, ancora allo studio delle autorità per quanto riguarda le misure di tutela da attuare.

Mascherine per tutti e smart working

"Riteniamo indispensabile partire dall'uso obbligatorio dei dispositivi per tutti quanti, quali mascherine chirurgiche, quelle vere e guanti assieme al gel igienizzanti" scrive Magi. "Dovranno far parte del nostro quotidiano e bisognerà quindi provvedere già da adesso a un rapido e massivo approvvigionamento per evitare, in questa fase, di farci trovare impreparati (non si può applicare l'obbligo senza avere a disposizione quanto si vuole rendere obbligatorio)".

Distanziamento

Poi c'è il distanziamento sociale, nei luogo di lavoro e nei locali pubblici, "bisognerà, ove possibile, attivare sempre di più lo smart working che andrà incentivato per il più alto numero possibile di dipendenti, per ridurre le persone circolanti e aggregazioni nei posti di lavoro".

Medici del lavoro

Per chi entra e esce da mezzi pubblici, centri commerciali, uffici sarà da prevedere la presenza di termoscanner per misurare la temperatura corporea. Oltre alla "presenza di personale medico e sanitario di riferimento, nelle aziende, meglio se medici del lavoro e che, in caso di necessità, operi da filtro, ed applichi i protocolli sanitari previsti isolando il paziente positivo e attivando il triage".

Salta coda nei supermercati

E ancora, tra le idee, "prevedere in supermercati e centri commerciali dei meccanismi tipo salta coda normalmente utilizzati dai turisti di tutto il mondo e attualmente in fase di sperimentazione in alcune catene di distribuzione alimentare del nord Italia. Attraverso un'applicazione si potrà prenotare il giorno e l’orario per recarsi in questi posti. L’accesso sarà consentito fino ad un certo numero di ingressi evitando quindi pericolose concentrazioni di persone".

Test e tamponi a tappeto

"Si aggiungerà a questo, obbligatoriamente, anche il tracciamento epidemiologico, attraverso tamponi e in questa fase anche i test seriologici, per capire l’andamento del contagio e permettere la circolazione ed il lavoro nella massima sicurezza possibile" si legge ancora nella lettera. "Quindi capacità e risorse per poter eseguire un altissimo numero di test (almeno nell’ordine di molte migliaia alla settimana) nella popolazione generale asintomatica, con rapidissime procedure di autorizzazione da parte delle istituzioni deputate da utilizzare in caso di segnale di attivazione di nuovi focolai epidemici".

Centri di monitoraggio dei focolai

E ancora sempre per quanto riguarda il potenziamento degli strumenti in mano alla sanità territoriale, l'organizzazione di "centri periferici di monitoraggio a diffusione capillare sul territorio e con messa a punto di sistemi di epidemic intelligence, che rilevino precocemente ogni segnale di accensione di focolai epidemici". E "potenziare e attivare delle unità mobili di pronto intervento al fine di agire prontamente nel caso si individuassero possibili focolai che si potranno formare. Intendiamo con questo che sarà necessario mettere in campo dei medici Covid-19 territoriali, specificamente formati e a ciò dedicati".

Potenziamento sanità territoriale

"Per non farci trovare impreparati - conclude Magi - dal punto di vista sanitario sarà sempre più importante e decisivo, inoltre, il potenziamento della sanità territoriale, in particolar modo mediante equipe sanitarie di medici di medicina generale, di pediatri di libera scelta, di specialisti ambulatoriali e di personale infermieristico e della riabilitazione per la gestione dei malati cronici ed anziani anche per attività domiciliare. Si aprirà quindi con i giusti tempi e accortezze una 'nuova normalità' tra dispositivi e regole. Questa fase due, che purtroppo non possiamo prevedere quanto durerà, dovrà evitare di farci impantanare nelle sabbie mobili a causa di una iper-regolamentazione e quindi poche, chiare e semplici regole, facili da comprendere e da rispettare. Bisognerà evitare norme contrastanti e quelle aperte all’interpretazione poiché proprio lì si annidano maggiormente i problemi".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.