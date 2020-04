Coronavirus, Mattia contagiato a 29 anni è guarito: "Ho vinto il mostro. Grazie a medici e infermieri"

"Ho vinto contro il mostro". Mattia, il 29enne contagiato dal coronavirus e che ha raccontato la sua malattia a RomaToday, è uscito dal tunnel. Al nostro quotidiano ha voluto condividere la gioia di una dimissione che aspettava da tempo: "Finalmente il secondo tampone è negativo, 2 a 1 per me".

"Ringrazio tutti i medici e infermieri che mi hanno trattato come un figlio in tutto questo mio percorso. Finalmente posso ricominciare io a chiedere 'come stai?', una domanda così semplice che però ora mi fa sentire più vivo. Non vedo l'ora di stare rinchiuso in casa con la mia famiglia e 'godermi' questa quarantena", dice con la consueta ironia che lo contraddistingue.

Poi c'è spazio anche per l'affetto: "Carletto, il mio compagno di stanza di 87 anni, l'hanno dimesso dimesso. Purtroppo per lui il secondo tampone è risultato positivo ma verrà dimesso perché vuole tornare insieme alla moglie positiva anche lei in casa di riposo. Mi ha detto che la ama da 58 anni e che vuole tornare a pregare e dormire con lei".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A lui ha voluto dedicare anche un post su Facebook: "Non mangiava tanto e andava a buttare la minestra in bagno per non aver problemi con i dottori. Guardavamo i film del grande Alberto Sordi e mi parlava sempre di Carlo Verdone. Mi ricorderò per sempre i suoi occhi, erano in piena come un fiume e traspiravano ricordi e tante parole".