Ripartono i matrimoni: ospiti a distanza, mascherine e no buffet. Settore resta in crisi: "Manca liquidità"

Dopo tre mesi di stop e migliaia di cerimonie saltate a causa dell'emergenza Coronavirus, nella fase 3 tornano i matrimoni: a partire dal 15 giugno gli sposi possono pronunciare il fatidico "sì" con tanto di cerimonia partecipata e ricevimento.

Il matrimonio al tempo del Coronavirus

Niente buffet self service, niente folla intorno ad aperitivi e "angoli": il divieto di assembramento e il mantenimento della distanza di un metro l'uno dall'altro sono le regole generali.

Personale di servizio obbligato ad indossare la mascherina così come gli ospiti in caso di permanenza, senza consumo, negli ambienti interni. Meglio dunque privilegiare location all'aperto come giardini e terrazze dove comunque tra le sedute dei tavoli dovrà essere garantita la distanza di almeno un metro e mezzo. Non ci saranno appendiabiti comuni e guardaroba, sì all'esibizione di eventuali musicisti ma "in ogni caso devono essere evitate - così è scritto nell'ordinanza della Regione Lazio - attività e occasioni di aggregazione che non consentano il mantenimento della distanza interpersonale". E' il matrimonio ai tempi del Covid-19.

La stagione dei matrimoni "mangiata" dal virus

Tanti quelli rinviati, 60mila in tutta Italia, con la stagione delle cerimonie 2020 fagocitata dal virus: partita con quasi due mesi di ritardo, i più gettonati. Una 'pandemia economica' che al settore a Roma e nel Lazio è costata e molto: quasi 2 miliardi di fatturato andati in fumo, 250mila operatori e 8mila aziende coinvolte.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Coronavirus, ripartono i matrimoni

Un comparto che potrà ripartire. Almeno sulla carta. "Essendo eventi che hanno bisogno di tempi larghi per l'organizzazione molti sono stati annullati e rimandati, riusciremo a salvare solo una piccola parte della stagione: diciamo un 30%" - l'analisi di Fabio Ridolfi, membro dell'ASSIMEC e da vent’anni organizzatore di fiere del matrimonio dedicate a operatori e consumatori. "Purtoppo tutto il settore fa fatica a ripartire: c'è soprattutto un problema di liquidità e non avendo potuto fare riserva con la parte della stagione più fiorente anche l'autunno sarà difficoltoso. Speriamo che il bonus matrimoni e magari l'estensione dei tempi per il fondo perduto alle aziende possano dare nuova linfa. Per adesso - ha concluso Ridolfi - ci troviamo in una fase transitoria, di apertura ma anche di speranza".