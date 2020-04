Coronavirus: Zaghis a Rocca Cencia, pronte altre 180mila mascherine

“La tutela della salute dei lavoratori è per noi una priorità assoluta”. Questo il commento dell’amministratore delegato di Ama, Stefano Zaghis, in sopralluogo allo stabilimento di Rocca Cencia che due giorni fa ha registrato il primo decesso per coronavirus all’interno della municipalizzata. Già perché il 9 aprile, Ezio, capo operaio dell’autorimessa, ricoverato da marzo per il Covid-19, è morto all’età di 54 anni.

“Ho personalmente verificato la presenza nei nostri magazzini di altre 180mila mascherine che si aggiungono a quelle già distribuite, continueremo a mettere in campo tutti gli accorgimenti e gli strumenti necessari a far operare il personale in totale sicurezza. Chiedo a tutta la nostra comunità di lavoratori di mantenere la calma e avere fiducia per continuare ad operare nel migliore e più sereno dei modi al servizio della più ampia comunità cittadina” ha detto ancora Zaghis. Parole che arrivano a pochi giorni dalle polemiche sollevate dai sindacati a seguito dell’aumento di stipendio dei dirigenti della municipalizzata: “Azienda non riesce a spendere più di 20mila euro per sanificare i mezzi e tutelare la salute degli operai”.

In un solo mese, Ama ha speso 630mila euro per la sicurezza dei lavoratori, distribuite quasi 118mila mascherine (oltre 93mila delle quali con filtro ad alta protezione ffp2 e ffp3), circa 193mila paia di guanti monouso e 7mila500 tute monouso oltre ad operazioni mirate di sanificazione di sedi e mezzi. Anche tutti i mezzi pesanti e leggeri utilizzati per la raccolta dei rifiuti vengono sanificati a ciclo continuo. A ciò si aggiunge la fornitura di specifici kit agli operatori per igienizzare le parti sensibili interne dei veicoli ad ogni attacco e fine turno. Ama ha poi disposto l’intensificazione delle pulizie quotidiane in tutti i locali lavorativi di tutte le sedi incrementando anche la presenza di dispenser di prodotti igienizzanti di cui sono dotati anche gli operatori per uso personale.