Roma, dove ha colpito di più il Coronavirus? Ecco la mappa dei contagi nei municipi

Un totale di 1181 contagiati dal coronavirus a Roma da inizio emergenza, con l'impatto complessivo maggiore sul territorio della Asl Roma 1 e il II municipio in cima alla lista per numero di casi in rapporto alla popolazione, perché qui si concentra il più alto numero di anziani. Sono i dati sull'incidenza del covid-19 sul territorio della Capitale diffusi oggi dalla regione Lazio in conferenza stampa e raccolti in una mappa lavorata dal Seresmi (Servizio regionale per sorveglianza delle malattie infettive).

Una distribuzione in generale a macchia di leopardo, dove a influire maggiormente è l'età anagrafica della popolazione, ma con zone più uniformi nel quadrante est della città. Per ognuno dei 15 distretti sanitari territoriali che compongono le Asl, coincidenti con i 15 municipi della Capitale, è stato calcolato il tasso di incidenza del covid-19 al 30 marzo, vale a dire il numero di abitanti che hanno contratto il virus su un campione di 100mila residenti. Vediamo i numeri più da vicino, tenendo a mente che si parla sempre di valori assoluti, mai di valori percentuali.

Il tasso di incidenza nelle Asl

Il territorio della Asl Roma 1 (che conta 472 casi accertati) è quello dove si ha più densità di contagi: 45,8 su 100mila residenti. Segue la Roma 2 con un numero di casi più alto, 486, ma su un territorio con un numero maggiore di abitanti e un'incidenza di 37,4 malati. Terza la Roma con 223 casi e un tasso del 36,7.

Il tasso di incidenza nei municipi

Guardando invece ai municipi, il primo dell'elenco è il II, territorio compreso tra Flaminio, Parioli e Nuovo Salario dove la forbice di contagi sul campione oscilla tra i 52,7 e i 66,53 malati. La più alta di tutte e 15 le circoscrizioni. Qui ha inciso con ogni probabilità l'elevato numero di anziani presenti. Segue il I municipio Centro storico con un range tra 39,56 e 52,74 a pari con l'IX (Eur-Magliana) e il XV (Roma nord) e il XII (Monteverde-Massimina-Portuense).

E ancora, in ordine decrescente, i municipio XIV, XIII (Aurelio), VII (Tuscolano), VI (Torri) e IV (Tiburtino) con un numero di casi compreso tra 31,53 e 39,55 sul campione. Meno impattante il coronavirus nella zona di Ostia e litorale (municipio X) e nell'area di Pigneto-Centocelle con incidenza tra 27,50 e 31,52. In fondo alla classifica con i tassi più bassi troviamo invece il III municipio (Montesacro), l'VIII (Garbatella-San Paolo) e XI (Arvalia-Marconi).

I dati totali dei contagi

In generale ricordiamo che il trend dei nuovi positivi su Roma è in calo, oggi 49 casi contro i 54 di martedì e i 58 di lunedì. Guardano al Lazio, al 31 marzo, i casi totali confermati nel Lazio sono 3095. L'età media di chi ha contratto il virus è di 58 anni, il 53% è maschio e il 68% ha presentato almeno un sintomo influenzale. Di questi 1342 sono in isolamento domiciliare, 1127 ricoverati di cui 173 terapia intensiva, 208 guariti e 162 decessi.

