Coronavirus Manziana, diciassette persone positive: l’epidemia scoppiata in palestra

A Manziana diciassette persone positive al Coronavirus: sedici residenti nel comune più un altro paziente li domiciliato. E’ questo il bilancio del Covid-19 nella cittadina sul lago.

Coronavirus a Manziana: il focolaio in palestra

In base all’indagine epidemiologica svolta dalla Asl Roma 4 tutti i casi sarebbero riconducibili ad un unico “cluster”, la palestra Gym Palace.

“Un piccolo focolaio. Questo significa che il virus fino ad oggi a Manziana e Canale Monterano si è diffuso tra i soli frequentatori della palestra Gympalace e, a seguire, tra i loro famigliari. Se da un lato, quindi, questa realtà ha messo fin dall’inizio tutti in allerta (i frequentatori del centro sportivo infatti non erano pochi), dall’altra, però, sta permettendo all’autorità sanitaria di capire e potere ricostruire l’evoluzione del contagio” – ha scritto un una nota il sindaco di Manziana, Bruno Bruni.

Coronavirus, a Manziana sedici casi positivi

Al momento solo tre dei diciassette risultati positivi al Covid-19 a Manziana sono ricoverati in ospedale, uno in terapia intensiva, gli altri, invece, sono a casa in isolamento “e non manifestano particolari segni della malattia”.

“Continuiamo a rispettare le disposizioni in vigore: restiamo a casa, usciamo solo se davvero necessario e, quando lo facciamo, usiamo il massimo delle precauzioni. Faccio un esempio su tutti: se nei negozi aperti non riusciamo a trovare il prodotto a cui siamo affezionati, per questo periodo ripieghiamo su qualcosa di analogo che magari abitualmente ci soddisfa meno. Non è il momento delle comodità, purtroppo, ma quello dei sacrifici. Stringiamo i denti e poi lentamente – l’auspicio del primo cittadino - torneremo a pensare a come rimettere in moto il nostro paese e prima ancora le nostre vite”.

