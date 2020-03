Coronavirus Manziana, sale a 22 il numero dei contagiati. Il sindaco: “Restate a casa”

Manziana alle prese con il Coronavirus. Nel comune sul lago sale a 22 il numero complessivo dei positivi al Covid-19 (21 residenti + 1 domiciliato), con altre 34 persone in sorveglianza domiciliare.

Coronavirus Manziana, sale a 22 il numero dei positivi

In base all’indagine epidemiologica svolta dalla Asl Roma 4 i casi di Coronavirus a Manziana sono tutti riconducibili al focolaio della palestra GymPalace trattandosi di frequentatori o familiari e amici di habitué.

Coronavirus Manziana, i casi riconducibili al focolaio della palestra

“Come vi avevo annunciato, i numeri sono saliti e continueranno a farlo. Ad un primo sguardo sicuramente questa dato spaventa. Basta infatti consultare i dati riferiti agli altri Comuni del comprensorio e più genericamente della Asl per capire che Manziana viaggia su un binario ‘diverso’. Non sono un medico e non voglio quindi avventurarmi in letture di natura medico sanitaria, ma posso dirvi, sperando che possa servire ad alleviare un po’ i vostri timori, che ciò che sta accadendo è quello che l’autorità sanitaria si aspettava. Questo significa che la situazione, per quanto preoccupante, non lo nascondo certo, è al momento sotto controllo” – ha scritto il sindaco di Manziana, Bruno Bruni, alla cittadinanza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Coronavirus Manziana, il sindaco: “Restate a casa”

Poi l’invito a tutti a restare a casa. “Continuiamo a seguire le indicazioni e concentriamoci ad individuare i modi per evitare possibili occasioni di contagio: restiamo a casa il più possibile e, se in difficoltà, sfruttiamo i servizi attualmente messi a disposizione dal Comune attraverso il Gruppo Protezione Civile La Fiora, le Guardie Ecozoofile di Fare Ambiente e il Comitato Sabatino della Croce Rossa Italiana”.