Coronavirus Manziana, 25 persone positive: in città al via la raccolta alimentare

Un nuovo caso di Covid-19 rispetto al giorno precedente: così a Manziana sale a 25 il numero delle persone positive al Coronavirus. Ventotto invece i residenti in quarantena e sorveglianza domiciliare.

Coronavirus, a Manziana donate mille mascherine

Manziana però prova a reagire e far fronte alle difficoltà. Come negli altri comuni che sorgono sul lago anche li sono arrivate le mascherine donate dal Centro Ricerche Casaccia Enea: mille quelle che saranno distribuite sul territorio.

Una comunità che non resta a guardare. Al via il progetto “Manziana che aiuta”: una raccolta alimentare di generi di prima necessità che non comporta però “l’aumento del numero degli spostamenti dei cittadini, invitati come sempre – ha scritto il sindaco di Manziana, Bruno Bruni - ad uscire di casa solo se strettamente necessario”.

Coronavirus Manziana, al via la raccolta alimentare

Due supermercati di zona, Hurrà e Carrefour Kesp Parco Commerciale, metteranno a disposizione degli spazi in cui i cittadini che andranno a fare la spesa potranno donare alimenti e generi di prima necessità. Le donazioni presso gli esercizi commerciali verranno poi ritirate dal personale della Protezione Civile che, in accordo con i servizi sociali del Comune e con la collaborazione del Comitato Sabatino della Croce Rossa Italiana e delle Guardie Ecozoofile di Fare Ambiente, provvederanno ad assemblarli in pacchi e a recapitarli ai nuclei famigliari più in difficoltà. I commercianti interessati a partecipare a questa iniziativa potranno inviare le proprie disponibilità alla mail: tiaiuto@comune.manziana.rm.it.

“Ma visto che la solidarietà manzianese si sta dimostrando davvero straordinaria ed in questi giorni molti cittadini hanno avanzato l’idea di volere donare dei fondi al Comune, abbiamo deciso di riservare anche un codice Iban per le donazioni che poi verranno utilizzate per l’emergenza Covid” – ha annunciato Bruni. Chiunque quindi potrà inviare un bonifico sul conto intestato al Comune (IBAN IT 44 R 08327 39170 000000017752) indicando nella causale ” Donazione Covid-19 Manziana”.

Coronavirus, Manziana al lavoro su buoni spesa

“Nel frattempo come Amministrazione comunale, in collaborazione con gli uffici, siamo già a lavoro per avviare delle azioni importanti e di diversa natura con i fondi stanziati dal Distretto socio sanitario, dalla Regione Lazio e dal Governo: l’obiettivo – ha concluso il sindaco - è quello di individuare le emergenze più urgenti e di intercettare realmente i bisogni della cittadinanza”. A Manziana il contributo spettante calcolato dal Governo è di 46mila euro, quello della Regione 30mila.