Coronavirus, negli ospedali manca il sangue: a Roma tutti in fila per donarlo

Tutti in fila per donare il sangue: Roma risponde all’appello della Regione Lazio, delle associazioni e dei vip sulla necessità di donare il sangue e così tamponare l’emergenza, non solo quella da Coronavirus. Si perché ospedali e centri trasfusionali sono in difficoltà: mancano le sacche di sangue necessarie per evitare il blocco di cure, attività chirurgica e attività ospedaliere.

Coronavirus, romani in fila per donare il sangue

Tra l’invito a restare a casa e il timore del contagio la contrazione delle donazioni è stata fisiologica. “Io per ora non posso farlo. Ma invito tutti a donare il sangue, ce n'è bisogno per le sale operatorie. Si puo' fare in piena sicurezza e il sangue verrà ovviamente analizzato prima dell'utilizzo. Tutte e tutti coloro che possono vadano a donare: è questo il momento" – l’appello del Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

Coronavirus, dove donare il sangue

A disposizione dei cittadini i centri trasfusionali negli ospedali: dal Sant’Andrea al Policlinico Tor Vergata e poi ancora Fatebenefratelli all’Isola Tiberina e il Policlinico Casilino (qui tutto l’elenco completo).

Anche la Croce Rossa ha diramato il calendario delle donazioni. Giovedì 19 marzo via Tuscolana, 1789 presso l’Istat; sabato 21 a piazza del Municipio a Bellegra (RM); sabato 21 Parco della Calimera in via di Torrenova, angolo via Bitonto; domenica 22 in piazza Giuseppe Mazzini ad Albano Laziale e in via degli Scaloni, 57 a Manziana; venerdì 27 a via Cannizzaro, 32 presso la sede di TeleSpazio Roma; venerdì 27 via Pasubio, 9 nella sede Rai; sabato 28 in via Anton Giulio Bragaglia, 9; sempre sabato 28 al Palladio Centro Studi di via Prenestina a Palestrina; domenica 29 presso la Parrocchia Assunzione a viale Spartaco, 19; presso la Parrocchia Santa Maria del Soccorso di via del Badile e al distaccamento Vigili del Fuoco in via Ettore Romagnoli.

Coronavirus, donazioni sangue “sicure”

Per tutti le prescrizioni affinchè uscire di casa per donare il sangue sia totalmente sicuro: prenotazioni online e rispetto delle distanze nelle file prima del prelievo.

Talmente grande il successo della donazione in Piazza Sempione che il Municipio III e la Croce Rossa Comitato Municipi 2 e 3 di Roma hanno scelto di replicare l’iniziativa: l’autoemoteca sarà davanti alla sede istituzionale di Palazzo Pubblico lunedì 23 e martedì 24 marzo, dalle ore 8 alle ore 11.

“In pochissime ore sono arrivate oltre 500 prenotazioni. Una risposta fortissima per consentire la quale abbiamo disposto altre due giornate dedicate rese possibili grazie alla consueta e tempestiva disponibilità manifestata dalla Croce Rossa che ringraziamo” – ha commentato il presidente del Municipio III, Giovanni Caudo.

“L’enorme prova di solidarietà di queste ore ci offre la spinta per istituzionalizzare una giornata dedicata alla donazione del sangue che vorremmo attivare quando sarà trascorsa l’emergenza”.

Al San Filippo Neri i militanti di Magnitudo

Donazioni di singoli, ma anche di gruppi: tutti a debita distanza. Al San Filippo Neri “l’invasione” dei militanti di Magnitudo Italia. “Non potevamo rimanere inermi di fronte ad una simile necessità. Questo, in un momento di estrema difficoltà collettiva, è uno dei tanti modi per stare dalla parte degli italiani che mai più di adesso hanno la necessità di rimanere uniti, rigorosamente ad un metro di distanza” – il commento di Francesco Capasso, portavoce del movimento di destra.