Attualità / Via Campagnanese

Coronavirus, la RSA di Morlupo diventa centro Covid: il sindaco chiede “isolamento”

Prima la quarantena “lampo”, poi la conversione della RSA Flaminia in centro Covid. Per gli operatori a disposizone l'ostello, il sindaco Iacomucci chiede più agenti per i controlli: "Non succeda come a Nerola"