Coronavirus, quattro infermieri dell'ospedale di Bracciano positivi: sono del blocco operatorio

Quattro infermieri, tre donne ed un uomo, del blocco operatorio dell'ospedale Padre Pio di Bracciano, sono positivi al coronavirus. Lo rende noto la Asl Roma 4 in una nota, che spiega: "Si conferma la validità dei controlli per la ricerca del Covid-19 in operatori e pazienti. Sono stati, infatti, identificati 4 infermieri, risultati positivi tra coloro che hanno effettuato tamponi oro-faringei".

"Non risultano altre positività né tra operatori né tra pazienti tenuto anche conto che da settimane si accettano solo pazienti il cui tampone, preliminare al ricovero, sia risultato negativo", spiega la Asl nel comunicato che continua: "Se a ciò si aggiunge il fatto che il personale sanitario sin qui sottoposto a ciclici controlli risulta a tutt’oggi negativo per il Covid-19, si comprende come solo una attenta analisi epidemiologica , che l’azienda avvierà immediatamente, potrà determinare la reale genesi della positività riscontrata nel blocco operatorio. Tale esigenza risulta particolarmente importante anche alla luce della pauci o nulla sintomaticità caratteristica del 70-80% dei soggetti Covid positivi".