Coronavirus, al Grassi di Ostia attivato il Covid-19 spoke: sarà a disposizione dello Spallanzani

Anche l'ospedale Grassi di Ostia entra nella rete emergenziale nella lotta al coronavirus. La Regione Lazio lo ha definito Covid-19 spoke ovvero satellite all'attività dell’hub che per il quadrante ovest di Roma è lo Spallanzani.

Oggi c'è stata l'attivazione. "E' un segnale importante nella lotta contro questo terribile virus e una risposta concreta da parte del nostro servizio sanitario regionale nei confronti di un territorio vasto e importante, come quello dell'Asl Roma 3", sottolinea dichiara il consigliere regionale del Pd Lazio, Michela Califano.

"Voglio ringraziare in tal senso il nuovo commissario straordinario Giuseppe Quintavalle che si è trovato a dover gestire una situazione non facile, quella del Coronavirus, la Regione Lazio per aver allestito in pochissimo tempo una rete che sta funzionando in maniera egregia e tutto il personale sanitario che sta operando in una situazione totalmente emergenziale con immensa professionalità"m aggiunge Califano.

Il Grassi si occuperà di casi a bassa e media intensità assistenziale mettendo a disposizione dello Spallanzani 20 posti letto, oltre a 4 posti di terapia intensiva al Pronto Soccorso e 10 a media intensità assistenziale nella ex Medicina.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'ospedale di Ostia è il secondo Covid-19 hospital che si attiva nella Asl Roma 3 dopo l’Istituto Clinico Cardiologico di Casal Palocco che ha a disposizione 92 posti.