Coronavirus, Giuliana De Sio allo Spallanzani: “Sono in isolamento ma l’ho sconfitto”

Giuliana De Sio ha contratto il Coronavirus. L’attrice partenopea, attraverso un messaggio pubblicato sul proprio profilo social, ha raccontato la condizione fiscia in cui versa da alcune settimane. “Sono in silenzio anche perché non avevo voce né parole per la mia narrazione dell'orrore”. Inizia così il post con cui ha avvertito i fan del proprio stato di salute.

In isolamento

“Sono in isolamento allo Spallanzani da due settimane per aver contratto i virus con annessa polmonite in tournè a metà febbraio” ha aggiunto l’attrice che, con la commedia “Le Signorine”, dallo scorso novembre, ha attraversato l’Italia facendo tappa anche all’Ambra Jovinelli. Posta una foto sorridente, in riva al mare. E commenta "questa felicità non c'è più".

La solitudine ed il dolore

L'isolamento nell'ospedale romano ha profondamente provato una delle attrici più apprezzate dal pubblico e dalla critica. In oltre trent'anni di carriera De Sio ha recitato in pellicole di Monicelli, Nuti e Troisi, aggiudicandosi più volte il David di Donatello e, più recentemente, anche il premio del Roma Fiction Fest come protagonista de "L'onore ed il rispetto". Commentando le settimane trascorse allo Spallanzani, De Sio ha ammesso che " la solitudine feroce di questa situazione e il dolore fisico e mentale che ne derivano sono la prova piu dura a cui io sia stata sottoposta in tutta la mia vita”.

Coronavirus sconfitto

L’epilogo è positivo. De Sio, nel suo post, annuncia anche una buona notizia: “il virus è sconfitto, sono al terzo tampone negativo, anche se molto indebolita”. Le ultime righe sono rivolte, ancora una volta, ai tanti fan che la seguono anche sulla sua pagina social. “Vogliatemi bene perché qui, i metodi sono a dir poco sbrigativi e ti senti più abbandonato che mai”.