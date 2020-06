Coronavirus a Garbatella, eseguiti i tamponi a tutti gli occupanti: palazzo isolato, trasferiti i positivi

Sono nove le persone risultate positive al nuovo Coronavirus. E’ questo il numero dei casi rilevati nell’immobile occupato di piazza Attilio Pecile. La Asl Rm 2 ha eseguito test e tamponi su tutte le persone che abitano nell’edificio. Ora gli occupanti sono in quarantena, mentre i casi positivi sono stati tutti trasferiti.

Il covid a Garbatella

Nel palazzo della Garbatella, ex sede dell’azienda sanitaria locale, il 12 giugno era stata riscontrata la presenza del Covid 19. Già dalla giornata di venerdì 12 i primi esami effettuati avevano permesso di riscontrare la positività di un minore che, di conseguenza, è stato accompagnato con i propri famigliari all’ospedale Bambin Gesù. Sono seguiti test seriologici e tamponi su 107 persone, ovvero su quante sono risultate essere quelle che occupavano il palazzo di piazza Pecile.

La gestione del focolaio

All’interno dell’edificio gli operatori dell’Asl Rm2, hanno permesso di organizzare gli spazi, soprattutto al secondo ed al quinto piano, per garantire un efficace isolamento agli occupanti che non sono risultati positivi. Non tutti gli alloggi dispongono di servizi igienici ed alcune famiglie, di conseguenza, si avvalgono dei bagni in comune. Per questo motivo sono stati disposti dei trasferimenti anche negli alberghi Covid della Capitale. Sin dal primo giorno l’edificio è stato presidiato anche da pattuglie delle forze dell’ordine.

Casi positivi trasferiti

Nella serata di sabato 13 giugno, l’unità di crisi “Covid 19” della Regione Lazio ha reso noto che “Il cluster presso lo stabile in piazza Attilio Pecile a Garbatella è chiuso. Non ci sono più casi positivi all'interno della struttura – è stato comunicato attraverso una nota stampa – i casi positivi sono tutti trasferiti e sono stati ricostruiti i contatti stretti. Sono stati eseguiti i tamponi a tutti e verrà mantenuta ora una sorveglianza sulla struttura da parte della Asl Roma 2”.

La storia dell'occupazione

Il palazzo di piazza Attilio Pecile è stato trasformato in un’occupazione nel corso dello Tsunami tour dell’aprile 2013. In quella circostanza, i movimenti per il diritto alla casa, occuparono una dozzina di immobili pubblici nella Capitale. Decine di famiglie, con l'occasione, entrarono in possesso dell’edificio della Garbatella che, in precedenza, era stato una sede della Asl Roma C. Oggi, nell'immobile, abitano un centinaio di persone.