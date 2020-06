Coronavirus Fiumicino, due locali chiusi: l'indagine epidemiologica estesa all'ambasciata del Bangladesh

Sono nove, attualmente, i casi positivi dal mini focolaio di Fiumicino dove, nelle ultime ore, sono stati chiusi il ristorante Insolito Bistrot ed il chiosco Spuma, questo sul lungomare della Salute.

Un decisione, soprattutto quella sul secondo locale, presa dal sindaco Esterino Montino, dalla Asl Roma 3 e dalla Regione Lazio "in via precauzionale perché le gestioni dei due esercizi è la stessa".

Fiumicino: nessun cliente dei locali positivo al Covid

Sui tamponi eseguiti venedì al drive-in di Casal Bernocchi, 8 sono risultati positivi: si tratta appunto dei due titolari dei locali, due dipendenti e quattro conviventi del dipendente del locale ricoverato il 26 giugno allo Spallanzani.

"E' importante sottolineare che, al momento, nessun cliente risulta positivo al tampone: gli unici tamponi positivi sono di dipendenti, titolari e conviventi del primo paziente", ha spiegato Montino in una nota.

L'indagine epidemiologica

Come sottolinea l'Unità di Crisi regionale "sono già stati eseguiti oltre 800 tamponi al drive-in della Asl Roma 3 a Casal Bernocchi che è stato potenziato con il contributo delle unità mobili USCA-R. Si andrà avanti ininterrottamente anche nella giornata di domenica per tracciare e testare tutti i contatti che hanno avuto a che fare con le due strutture di ristorazione a Fiumicino che sono state chiuse. L'indagine epidemiologica verrà estesa anche all’Ambasciata del Bangladesh di Roma in cui il giorno 22 giugno si è recato per motivi amministrativi il dipendente ora ricoverato allo Spallanzani".

L'appello del sindaco Montino

"Ricordo che chi fosse andato a Indispensa o a Spuma dal 21 giugno scorso deve recarsi al drive-in per essere sottoposto al tampone. Se giunti a Casal Bernocchi vi trovaste davanti un numero consistente di macchine, com'è avvenuto ieri e tuttora sta succedendo, si può ritornare. - sottolinea il sindaco di Fiumicino - Nel frattempo, però (e comunque fino all'esito del tampone), è necessario rimanere isolati e non avere contatti con nessuno. Per lo stesso principio, bisogna andare al drive-in in auto, ma da soli o accompagnati esclusivamente da persone conviventi. Non andate insieme ad amici o persone che non vivono con voi perché si mettono a rischio anche loro".

Montino ai gestori dei locali: "Tenete lista dei clienti"

Quindi l'appello agli imprenditori. "Rinnovo l'appello ai proprietari e gestori di locali, stabilimenti e tutte le strutture per cui la misura è stabilita dai decreti, di tenere in maniera scrupolosissima i registri dei clienti segnando nome, cognome e numero di telefono. - conclude Montino in una nota - L'elenco dei clienti è uno strumento fondamentale per risalire a tutte le persone entrate in contatto con chi dovesse risultare positivo. Questo permette di intervenire tempestivamente e circoscrivere i casi che emergono. Oltre al fatto che tenendo i registri si evita di incorrere in sanzioni anche pesanti".