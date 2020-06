Coronavirus Fiumicino, i gestori dei locali chiusi: "Noi tra i primi a fare la sanificazione"

Non sono ancora stati riscontrati casi positivi al coronavirus tra i clienti, eppure a Fiumicino si respira un clima teso. La Asl Roma 3, la Regione Lazio ed il Comune costiero hanno deciso di chiuedere due locali (della stessa proprietà) dopo che venerdì era stato riscontrato un contagio tra i dipendenti.

Dai tamponi eseguiti al drive-in di Casal Bernocchi nelle ultime ore, 8 sono risultati positivi: 2 titolari di locali, 2 dipendenti e 4 conviventi del dipendente del Bangladesh già ricoverato allo Spallanzani. Numeri che hanno portato le autorità a chiudere il ristorante Indispensa Bistrot e il chiosco Spuma, entrambi della stessa proprietà.

"Siamo stati i primi a Fiumicino ad operare la sanificazione prevista, e ad adottare tutte le misure possibili, ma purtroppo nemmeno questo è bastato. - scrivono i titolari dei locali su Facebook - In primis ci teniamo a ringraziare, davvero di cuore, tutte le persone che ci stanno facendo sentire il supporto in questo periodo molto particolare, e tutte le attività commerciali, di zona e non, che dalla giornata di ieri ci hanno fatto vivamente sentire la loro solidarietà".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Sicuramente riusciremo a superare anche questo momento, ma ci vorrà molta pazienza e coraggio. Per questo motivo tutti i vostri messaggi ci fanno davvero piacere, perchè è proprio in momenti come questi che siamo fermamente convinti che bisogna stare tutti uniti e dalla stessa parte. Invitiamo perciò a seguire tutti le disposizioni del comune di Fiumicino", si legge in una nota.