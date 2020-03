Coronavirus, FS Italiane: polizza assicurativa per dipendenti e dirigenti

Una scelta lungimirante. Il Gruppo FS Italiane ha deciso di sottoscrivere una polizza per i propri dipendenti. Garantisce una copertura assicurativa nei casi in cui, i lavoratori delle ferrovie, vengano costretti al ricovero perché contagiati dal nuovo Coronavirus.

La Task Force

L’iniziativa è stata promossa dalla Task Force Intersocietaria che il Gruppo FS ha creato per contrastare l’emergenza causata dal Covid-19. Serve anche a garantire un coordinamento di tutti gli interventi da mettere in campo, dallo smart working al rispetto delle disposizioni contenute nei decreti governativi. Ma anche, più semplicemente, per monitorare l’evoluzione della situazione.

La copertura assicurativa

La copertura assicurativa, gestita da UniSalute, ha durata di un anno, e fornisce ai dipendenti e ai dirigenti del Gruppo FS un’indennità giornaliera in caso di ricovero per COVID-19, una diaria forfettaria in caso di ricovero in terapia intensiva per COVID-19 e un pacchetto di servizi di assistenza, fra cui informazioni sanitarie, consulenze mediche telefoniche e prenotazioni di prestazioni sanitarie.