Coronavirus, guanti e mascherine non bastano: per i farmacisti arrivano le visiere protettive

In prima linea nella battaglia contro il Coronavrus, proprio come medici e infermieri. Ci sono anche i farmacisti tra quei lavoratori che nel pieno della pandemia non hanno mai fermato la propria attività, anzi: nelle farmacie di comunità aperte al pubblico, negli ospedali e nelle strutture del servizio sanitario regionale e nelle parafarmacie hanno spesso rappresentato una sorta di front office per i cittadini.

Coronavrus, farmacisti in prima linea

Una categoria esposta al rischio contagio più di altre. Per questo l’Ordine dei Farmacisti di Roma ha deliberato l’acquisto di 5000 visiere protettive da destinare ai suoi iscritti. La distribuzione è iniziata eri 21 aprile, nel giorno del Natale di Roma.

Coronavirus, per i farmacisti di Roma arrivano le visiere protettive

Si tratta di un dispositivo che, indossato insieme alla mascherina (della quale non è un sostitutivo né un’alternativa ndr.) è in grado di assicurare una maggiore protezione, grazie al suo schermo in PET atossico, antibatterico e anti-appannamento, che garantisce un’efficace barriera contro gli agenti esterni e in particolare contro il droplet, principale veicolo di contagio da Sars-CoV-2 e implementa così il livello di sicurezza nel servizio, a tutela dei colleghi e delle migliaia di cittadini che ogni giorno entrano in contatto con loro.

Visiere contro il Coronavirus: la distribuzione a 5mila farmacisti

“Un modo tangibile per ringraziare tutti gli iscritti del quotidiano contributo alle migliori sorti di una professione che, nell’emergenza in corso, sta dimostrando una volta di più di essere indispensabile e di disporre di uno straordinario e insostituibile patrimonio di professionalità, dedizione, competenza e capacità di sacrificio. Oggi più che mai – hanno detto dal Consiglio direttivo dell’Ordine - dobbiamo essere orgogliosi di essere farmacisti, al di là di ogni altro sentimento: le preoccupazioni, la stanchezza, l’amarezza di vedere il nostro servizio professionale non sempre considerato come merita dalle istituzioni”.

Per l’Ordine le visiere protettive destinate ai farmacisti non è solo un piccolo regalo agli iscritti "ma all’intera città, alla cui popolazione viene offerto, attraverso una più sicura erogazione del servizio, un concreto supplemento di protezione”.