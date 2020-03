Coronavirus, l'appello dell'Esquilino al Prefetto: "C'è gente in strada ogni sera"

Ci sono il ballatoio di via Giolitti, i portici tra via Ricasoli e via La Marmora, l'incrocio tra via Ricasoli e via Principe Amedeo, dove di continuo si forma un affollatissimo mercato abusivo. Il rione Esquilino, denunciano i suoi stessi abitanti, non starebbe rispondendo a dovere alle misure precauzionali in vigore per fermare la diffusione del Coronavirus. Non uscire di casa se non per urgenze quali lavoro e salute è il diktat. E da ieri gli esercizi di somministrazione devono restare chiusi insieme a centri estetici, centri benessere, parrucchieri (qui i dettagli).

Ma nel rione più multietnico della città - dove solo un mese fa si parlava di psicosi dei romani nei confronti dei cinesi (il virus è partito dalla Cina) - i residenti si imbattono in queste ore in assembramenti di persone quasi ogni sera. Si tratta di stranieri per lo più, magari persone che non hanno avuto la possibilità di informarsi a dovere, che parlano a stento italiano, dipendenti da alcol e droga che ignorano i divieti e si incontrano come sempre sui marciapiedi del quartiere.

Da qui la lettera firmata da sette tra associazioni e comitati inviata al prefetto Gerarda Pantalone, al questore di Roma Carmine Esposito, alla sindaca Raggi e alla presidente del I municipio Sabrina Alfonsi. La riportiamo di seguito in versione integrale.