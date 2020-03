Coronavirus, elicotteri ad Ostia con l'altoparlante: "Restate in casa. Non andate in spiaggia"

"Resta in casa. Le passeggiate in spiaggia non sono necessaria". E' la voce degli altoparlanti degli elicotteri delle forze dell'ordine che, nella mattinata del 20 marzo, hanno squarciato il cielo di Ostia. Un annuncio che fa il paio con quelli fatti a Roma dalla Polizia Locale, in strada con i megafoni a tutto volume.

Sul litorale, però, cittadini, runner e chi porta a passeggio il cane continua, imperterrito, a raggiungere la spiaggia. I rimproveri, con un video sui social, della presidente del X Municipio Giuliana Di Pillo non sono bastati e così ecco l'annuncio dagli elicotteri. A riprendere la scena è stato Giulio Mancini, giornalista di Ostia che ha riportato il video anche su Ilfaroonline.

