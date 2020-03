Coronavirus, De Rossi e Acerbi in campo contro il Covid-19: "Non abbiate paura, donate il sangue"

C’è bisogno di sangue e la consueta generosità dei donatori, nelle ultime settimane, complice il diffondersi del Coronavirus, è venuta meno. Per fronteggiare l’emergenza il mondo del calcio sta cercando di dare il buon esempio.

Francesco Acerbi, difensore della Lazio e della Nazionale, ha lanciato un video appello su Instagram. Chiede ai romani di fare un piccolo sacrificio. Negli ospedali sono presenti strutture destinate solo ai donatori, senza rischio di contagio – ha sottolineato il centrale della SS Lazio, prima di ricordare che - E’ urgente”.

Anche Daniele De Rossi e l’attrice Sarah Felberbaum, sono scesi in campo invitando i cittadini a rompere gli indugi ed a far come loro, che si sono recati all’Ospedale San Camillo per donare del sangue . "In questo periodo di emergenza che stiamo vivendo c'è grossa carenza di sangue nel Lazio e in Italia in generale. Il concetto che vorrei che passasse è che c'è grande sicurezza, ci sono medici attrezzati” ha dichiarato Daniele De Rossi.

"La gente ha smesso di donare il sangue per paura, per paura di uscire di casa, per paura di contrarre il virus, per paura di essere contaminato in queste strutture, ma ci sono strutture appositamente destinate all'accoglienza dei donatori, quindi il mio messaggio è questo: non abbiate paura, un gesto di grande altruismo che bisogna continuare a fare. C'è grandissima necessità di sangue nel Lazio e non solo. Per qualsiasi altra informazione e delucidazione – ha aggiunto nel videoappello l’ex capitano giallorosso - c'è il sito www.salutelazio.it”.

"Un profondo grazie a Daniele De Rossi e a Sarah Felberbaum per la loro sensibilità. Prendiamo esempio da loro e dai tanti che in queste ore sono scesi in campo per donare il sangue #SaluteLazio" ha commentato su facebook il vice presidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, postando il video dell'ex campione della Roma e della moglie. Un ringraziamento è stato poi rivolto anche all’indirizzo del centrale biancoceleste: "Grazie a Francesco Acerbi grazie a chi esce per donare sangue. Diamo un calcio alla paura, e vinciamo insieme la partita della vita".

