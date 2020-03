Coronavirus, il cartello nell'ascensore dell'Agenzia delle Entrate: "Posizionarsi ai quattro lati"

Non solo gli abbracci banditi, c'è anche la distanza di sicurezza l'uno dall'altro tra le nuove misure imposte dal Governo per contenere l'espansione del Coronavirus. E allora, è il diktat nella sede romana dell'Agenzia delle Entrate, in ascensori si sta rigorosamente "ai lati".

Il bizzarro cartello comparso sull'impianto, fotografato dall'agenzia Dire, recita: "La capienza massima dell'ascensore è fissata in 4 persone" che "per un adeguato distanziamento" sono tenute "a posizionarsi ai 4 angoli della cabina".

L'indicazione è appunto rivolta ai dipendenti, come misura per la "riduzione degli affollamenti" in virtù dell'emergenza coronavirus Covid-19. Sul cartello affisso è anche specificato che "si sconsiglia l'uso dell'ascensore", uso che diventa vietato "al personale nei primi due piani che non abbia esigenze specifiche di mobilità".