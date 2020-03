Coronavirus, cosa si può fare e cosa non si può fare: tutti i divieti del decreto "Io resto a casa"

Quali servizi restano attivi, quali sono sospesi, quali permangono con delle limitazioni. Tradotto: dove si può andare in queste ore di allargamento delle misure di restrizione contenute nel decreto "Io resto a casa", varato per scongiurare ulteriormente la diffusione del Coronavirus. Tutta Italia è "zona rossa" e ora i divieti che fino a ieri valevano solo nei focolai del nord d'Italia, interessano tutto il Paese. Ecco di seguito, punto per punto.

I servizi aperti

Farmacie, parafarmacie, uffici comunali, cimiteri restano aperti. Saranno attivi i servizi di consegne pasti a domicilio e assistenza domiciliare dell'ente pubblico, i trasporti sociali, gli ambulatori, i mercati rionali.

I servizi chiusi

Sono sospese le scuole di ogni ordine e gradi e nidi, così come concorsi publici, eventi, congressi, e attività culturali oltre a riunioni e assemblee in luoghi pubblici o privati. Centro sportivi e palestre chiusi, chiuso il museo d'arte contemporanea, le biblioteche civiche, i cinema e i teatri. E ancora pub, scuole di ballo, sale gioco, sale scommesse, discoteche, centri benessere non potranno aprire. Resta sospesa anche la possibilità di fare cerimonie civili e religiose, funebri.

I servizi limitati

Restano chiuso nei giorni festivi e prefestivi i negozi all'interno dei centri commerciali (tranne le farmacie). Sabato e domenica è prevista la chiusura delle medie e grandi strutture di vendita. Per bar e ristoranti è prevista l'apertura dalle 6 alle 18, sempre con il mantenimento dell'obbligo di distanze di sicurezza e interdizione del servizio al banco.

In generale l'apertura di attività commerciali, supermercati, negozi di vicinato e mercati, è sempre condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone. Gli eventi sportivi e allenamenti sono possibili solo a porte chiuse e per atleti tesserati professionisti.

L'infografica della Regione Lazio