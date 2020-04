Coronavirus, crocieristi portati a Roma e Fiumicino. L'ira di D'Amato: "Non devono arrivare a Roma"

"I crocieristi non devono arrivare a Roma, daremo sempre la massima assistenza, ma non si può pensare di portare queste persone in città, farli scendere dalle navi e portarli in albergo". Non lascia spazio a dubbi l'assessore regionale del Lazio alla sanità Alessio D'Amato che, in occasione di un incontro con la stampa, ha fatto chiarezza sulla questione degli sbarchi dei crocieristi sul territorio regionale per limitare al massimo l'emergenza coronavirus.

D'Amato, incalzato, poi si sfoga: "Bisogna smetterla con questi sbarchi dei croceristi, non è accettabile. Le persone devono tornare nei loro Paesi. Devono andare via, e punto, dalle crociere non devono arrivare. Daremo assistenza sulle navi come già abbiamo fatto. Faremo, come abbiamo fatto, i corridoi sanitari, ma non possono farli scendere dalle navi, portarli a Roma senza sapere quando se ne vanno. Queste persone devono scendere quando hanno già una carta d'imbarco e il piano di volo".

Un sfogo che arriva dopo un doppio recente caso, quello dei 229 crocieristi in isolamento in una struttura alberghiera al Collatino, da lunedì 23 marzo, e quello dell'hotel di Parco Leonardo, isolato dopo il riscontro di 32 casi positivi al Covid-19.

A fare da eco allo sfogo di D'Amato, c'è anche il sindaco di Fiumicino Esterino Montino: "Quello che è successo non deve ripetersi più. Non è accettabile che le compagnie di navigazione spostino i loro equipaggi verso gli aeroporti senza avere la certezza che possano prendere un aereo per tornare a casa - spiega Montino - e che poi prenotino interi alberghi per alloggiarli perché i voli non ci sono. E tutto questo all'insaputa delle autorità sanitarie e politiche locali".

"Per questa ragione diffido le compagnie di navigazione a mandare passeggeri ed equipaggi a Fiumicino senza sapere se e quando potranno prendere un aereo - spiega il sindaco -. Voglio essere molto chiaro: chi arriva con le navi da crociera deve rimanere dove si trova e arrivare in aeroporto solo quando ha la certezza di salire sul primo aereo utile. Ancora oggi mi arrivano notizie di tentativi di prenotazione di questo tipo presso i nostri hotel".

Un atteggiamento simile a quello del sindaco di Civitavecchia che, dopo casi di turisti trovati positivi dopo lo sbarco, ha chiesto e ottenuto la chiusura del porto ai passeggeri che arrivano dalla Spagna.