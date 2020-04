Coronavirus, trasferiti i crocieristi isolati a parco Leonardo: saranno curati in un covid hospital di Roma

Sono stati trasferiti in un covid hospital della Capitale i 32 croceristi indonesiani positivi al coronavirus, membri dell'equipaggio di una nave Costa crociere, che erano alloggiati nell'hotel B&B di Parco Leonardo. A darne notizia il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

"La parte restante del gruppo, i cui membri sono risultati negativi, sono in attesa di ripartire con un volo per l'Indonesia programmato per sabato 11 aprile. Sono invece tornati nell'albergo di Fiumicino che li ospitava, il Mercure, i due inglesi e gli 8 russi che sarebbero dovuti partire con un volo stamattina per le loro destinazioni, ma il cui aereo ancora una volta non è stato confermato" continua ancora il sindaco del comune aeroportuale alle porte di Roma. "Siamo in attesa di conoscere quando potranno nuovamente tentare la partenza. In ogni caso al momento non ci sono più persone positive appartenenti ad equipaggi delle navi da crociera negli alberghi del nostro Comune".

Un caso quello che ha riguardato i 73 croceristi arrivati da Savona - 32 positivi al virus - e smistati tra Roma e Fiumicino, non senza polemiche da parte degli enti locali. Il 31 marzo era stato disposto l'isolamento dell'intero hotel di Parco Leonardo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"La misura si è resa necessaria per via della presenza di 73 persone di nazionalità indonesiana che, sbarcate da una nave da crociera Costa a Savona, avrebbero dovuto prendere un volo dall'aeroporto Leonardo Da Vinci per fare rientro in Indonesia - spiega il sindaco -. L'Indonesia, però, non ha autorizzato il rimpatrio e i 73 sono stati portati, con trasporto controllato e autorizzato dal Ministero dei Trasporti, nell'hotel di Parco Leonardo".