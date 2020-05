Coronavirus, fondi per il turismo: fino a 2500 euro agli agriturismi del Lazio

Nell’ambito delle misure a sostegno del settore turistico la Giunta regionale del Lazio ha approvato lo stanziamento di 1 milione e mezzo di euro per le strutture agrituristiche che offrono ospitalità in alloggi, compresi gli agricampeggi, autorizzate e iscritte nell’elenco della regione.

Coronavirus, dalla Regione Lazio fondi per il turismo

“Il sostegno, sino a un massimo di 2.500 euro, è destinato alle strutture che sono state attive, in termini di offerta, alla data del 31 dicembre 2019, e servirà per supportare le aziende nelle spese di riavvio dell’attività, di sanificazione dei locali e di attuazione delle prescrizioni igienico-sanitarie relative all’emergenza Coronavirus” – ha scritto in una nota l'assessora all’Agricoltura della Regione Lazio, Enrica Onorati.

Fino a 2500 euro per agriturismi della regione Lazio

“È un primo passo importante, che rientra nel più ampio piano di sostegno e rilancio per il settore agrituristico e delle attività multifunzionali su cui siamo a lavoro con le nostre strutture amministrative, e ringrazio le Assessore al Bilancio, Alessandra Sartore, e al Turismo, Giovanna Pugliese, per il preziosissimo lavoro svolto insieme”.