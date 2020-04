Coronavirus, medicine e domicilio grazie alla nuova piattaforma web: 20 farmacie hanno già aderito

Le limitazioni nella circolazione impartite per contenere gli effetti del nuovo Coronavirus, hanno fatto subito emergere un problema. Ci sono in città persone che, per ragioni anagrafiche o per difficoltà di deambulazione, faticano a raggiungere le farmacie di fiducia.

I farmaci a domicilio

Per sopperire alle esigenze di una quota consistente della popolazione cittadina, decine di realtà associative si sono messe a disposizione. I loro volontari, in tutti i municipi della Capitale, si sono dati da fare per consegnare i medicinali necessari. Alcuni territori hanno anche cercato di fornire elenchi delle farmacie disposte ad effettuare la consegna a domicilio. C’è ora un modo per ottenere lo stesso servizio, liberando i volontari dal gravoso onere di garantirlo. Ed è a portata di click.

Il nuovo sito web

Grazie al nuovo portale consegnafarmaci.it è possibile ordinare e ricevere i medicinali prescritti dal proprio medico di base. “Il progetto è nato dall’idea di aiutare i cittadini ad acquistare i medicinali senza doversi recare in farmacia, limitando così gli spostamenti e contribuendo alla riduzione della diffusione del Coronavirus”, hanno spiegato gli sviluppatori del nuovo portale, creato dalla Clutech, una società romana attiva nel campo dell’Information technology e della comunicazione.

Come funziona

A Roma, fanno sapere i curatori del sito, sono già state 20 le farmacie che hanno aderito. Gli utenti, una volta effettuato l’accesso al nuovo sito, devono caricare il NRE o il PDF della ricetta ricevuto per email dal proprio medico di famiglia, inviandola direttamente alla farmacia scelta tra quelle che effettuano il servizio di consegna a domicilio. In tal modo evitano, senza dover uscire di casa, ottengono la possibilità di ricevere il medicinale desiderato.

Un servizio utile anche in futuro

“Il progetto – hanno spiegato gli sviluppatori del nuovo portale - sta raccogliendo continue adesioni, grazie alle quali potrà essere migliorato ed implementato anche con nuove funzionalità”. Lo strumento tecnologico resterà a disposizione degli utenti anche nella fase successiva all’attuale lockdown. Ed in tal modo contribuirà, a quanti ne avvertiranno l’esigenza, un servizio che anche in futuro potrà rivelarsi utile.