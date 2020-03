Coronavirus, Ardea si autoisola: il sindaco chiude le strade di entrata e uscita dalla città

Il sindaco del Comune di Ardea blinda la città del litorale laziale per evitare possibili contagi da Covid19. Nella serata di venerdì 20 marzo ha emanato una nuova ordinanza con la quale impone la chiusura delle strade sia in entrata che in uscita dal comune del litorale laziale. L’ordinanza entrata in vigore sabato 21 marzo avrà validità fino a “cessata emergenza sanitaria”. Nella giornata di venerdì un altro provvedimento dei sindaci dei comuni del litorale aveva stabilito l’interdizione alle spiagge.

Nessun caso di contagio a Ardea

Nei giorni scorsi è stato lo stesso sindaco Mario Savarese ad annunciare ai concittadini l'assenza di contagiati all'interno del territorio comunale attraverso un video sulla sua pagina Facebook. I dati riferiti da Savarese risalgono a due giorni fa, quando il primo cittadino ha precisato che ad Ardea si è verificato un solo caso di contagio da Covid per una cittadina di novant'anni morta nelle scorse settimane e che attualmente sono poste in quarantena precauzionale 10 persone (altre ne sono uscite nei giorni scorsi).

Chiusura delle strade con blocchi di cemento

Nel documento firmato dal sindaco Mario Savarese, viene disposta la chiusura delle strade tramite blocchi di cemento. Nell’ordinanza si legge: “L’istituzione del divieto di transito temporaneo agli autoveicoli, anche mediante apposizione di barriere modello new jersey, idoneamente segnalate con dispositivi luminosi previsti dal C.d.s., eccetto residenti e mezzi di soccorso e di trasporto autorizzati di cui ai DPCM e C.d.S., dal giorno 21 Marzo 2020 sino a cessata emergenza sanitaria”.

Le strade contenute nell’ordinanza sindacale

Le strade in cui vige l’ordinanza: Via Enotria intersezione Via Ardeatina; Via Montagnanello intersezione Via Ardeatina; Via Villaggio Ardeatino intersezione Via Ardeatina; Via Montagnano intersezione Via Ardeatina; Via Valle Caia intersezione Via Ardeatina; Via Valle Caia intersezione Via Pescarella; Via Laurentina intersezione Via della Castagnetta; Via Strampelli intersezione Via Pontina Vecchia; Via Banditella intersezione Circonvallazione Mare Australe; Via Del Tempio intersezione Piazza Mazzini; Via Pratica di Mare intersezione Largo Udine; Lungomare degli Ardeatini intersezione Via Foggia; Via Campo di Carne altezza consorzio Le Buoganville; Via delle Pinete confine con il Comune di Anzio.