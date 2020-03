Coronavirus Civitavecchia: 84 i casi positivi, 37 sono degenti della RSA Madonna del Rosario

Civitavecchia è un focolaio tra i più caldi dell'emergenza Coronavirus nel Lazio. Fronte comune tra Asl, Comune e protezione civile locale ovviamente in coordinamento con la Regione. Il tutto anche da un punto di vista comunicativo. In totale a Civitavecchia sono, a domenica, 84 i casi positivi, di cui 37 sono degenti della RSA Madonna del Rosario, 17 sono pazienti dell'ospedale San Paolo, 4 sono operatori sanitari di Civitavecchia, sempre dell'ospedale, e 26 sono casi in isolamento domiciliare: tra loro risultano anche alcuni operatori della Rsa.

"Si conferma", si legge nella nota congiunta di Asl e Comune, "l'esistenza di due cluster principali, circoscritti e collegati tra loro, in cui è contenuto il maggior numero di casi, alla RSA Madonna del Rosario e nel reparto di Medicina del San Paolo".

La RSA verrò trasformata in un reparto Covid, dove sia gli attuali degenti positivi che altri futuri pazienti che avranno necessità di ricovero, potranno essere curati nel modo più appropriato. Già da domani i degenti non positivi saranno trasferiti in altra struttura rsa attrezzata, sul territorio di competenza della Asl Roma 4.

"La direzione della Madonna del Rosario", si legge nella nota, "è impegnata con tutte le sue risorse, in sinergia con la Asl, nel contenimento e nella gestione dell'emergenza".

Ieri da parte dell'Agenzia regionale di Protezione Civile sono stati consegnati alla Asl mascherine FFP2, mascherine chirurgiche, camici sterili e guanti. Sono stati consegnati inoltre 500 tamponi per campioni rinofaringei e già dai prossimi giorni la Asl sarà anche in grado di effettuare i test veloci sui tamponi che consentiranno di avere uno screening importante individuando da subito persone positive in molti casi asintomatiche.