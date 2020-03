Coronavirus, smaltimento dei rifiuti ingombranti solo a domicilio: Ama chiude i centri di raccolta

Ama chiude al pubblico i centri di raccolta dei rifiuti dislocati nei municipi della Capitale, come misure precauzionale contro il coronavirus. Sono 12 in totale e accolgono rifiuti ingombranti, elettrici, elettronici, legno. Lo stop delle attività è per il momento fissato al 3 aprile, rientra tra le richieste avanzate dai sindacati la settimana scorsa.

"Le strutture, presso le quali non si configurano attività essenziali per lo svolgimento delle operazioni di igiene urbana, continueranno a non essere accessibili in modo da disincentivare ulteriormente gli spostamenti di cittadini e veicoli connessi a conferimenti di rifiuti differibili e non urgenti" si legge in una nota diffusa dall'azienda di via Calderon de la Barca.

Ama ricorda che per smaltire i materiali ingombranti, i cittadini possono ricorrere al servizio di ritiro a domicilio Riciclacasa, regolarmente attivo, ma attualmente disponibile solo al piano strada.

