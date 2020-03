Coronavirus, casi positivi di Pomezia: chiude il pronto soccorso del Sant'Anna

Sono nove i casi positivi di coronavirus a Pomezia, comune del litorale alle porte di Roma. Nelle ultime ore, infatti, si sono aggiunti altri 3 cittadini del territorio: 2 di Pomezia e 1 di Ardea.

Si tratta di uno studente del liceo Pascal, compagno di classe del primo studente positivo, attualmente a casa in isolamento; e due persone ricoverate presso la Clinica Sant'Anna di Pomezia, di cui una signora 90enne di Ardea.

E proprio per questi ultimi due pazienti, la Regione ha voluto prendere una decisione "precauzionale": "È stata sospesa a scopo precauzionale l'accettazione al Pronto Soccorso della Casa di Cura Sant'Anna di Pomezia per consentire la gestione di due casi positivi, di cui uno in valutazione per invio in sorveglianza domiciliare. In continuo contatto con la asl roma 6. Verranno dati nuovi aggiornamenti. I cittadini posso usufruire del Pronto Soccorso del nuovo Ospedale dei Castelli e agli Ospedali riuniti di Anzio e Nettuno".