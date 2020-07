Coronavirus Roma, 14 nuovi positivi dal Bagladesh: contagiata una famiglia. Salgono a 98 i casi

Sono 14 i nuovi casi di importazione a Roma provenienti dal Bangladesh. A renderlo noto è l'Unità di Crisi del Covid 19 del Lazio al termine degli ultimi 200 tamponi effettuati dalla Asl Roma 2. Gli ultimi contagiati sono tutti riferibili a contatti con persone rientrate con voli da Dacca. I positivi sono stati tutti posti in isolamento e stanno bene.

Dei 14 casi, 8 sono inerenti ad un unico nucleo familiare. In totale, quindi, i cosiddetti casi di importazione dal Bangladesh nella Capitale hanno toccato quota 98.

Nuove postazioni drive in a Roma

"Questo dato conferma l'importanza dell'azione messa in campo per rintracciare tutti i contatti di coloro che sono rientrati dal Bangladesh. - si legge in una nota - E' importante la collaborazione che sta mostrando la Comunità bengalese di Roma e l'Ambasciata in Italia che sta dando la massima collaborazione. Verrà intensificata nelle prossime ore l'attività dei drive-in: oltre a quello del Santa Caterina delle Rose sono già operativi anche quello in via degli Eucalipti e quello in piazza della Marranella".

Un aumento che preccupa anche la sindaca Virginia Raggi, come sottolineato in una nota diffura l'8 luglio: "Sono preoccupata per l'alto numero di persone arrivate a Roma dal Bangladesh risultate positive al coronavirus. È fondamentale mantenere alta l’attenzione e potenziare i controlli su coloro che provengono da Paesi dove la curva di contagio è ancora alta. Non possiamo in alcun modo permettere di vanificare gli sforzi che i romani hanno compiuto finora".

Stop ai voli dal Bangladesh

Da martedì, ricordiamo, sono stati sospesi i voli speciali autorizzati dall'Enac provenienti da Dacca. Una soluzione drastica per fermare la diffusione di contagi ma che oggi è stata messa a rischio per il possibile sbarco a Roma di 135 bengalesi fermati in aeroporto e fatti rimpatriare mercoledì.

I passeggeri bengalesi, in seguito al provvedimento di respingimento alla frontiera per motivi sanitari eseguito dalla Polaria, sono stati fatti rimandare a casa.