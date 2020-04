Coronavirus, visita del cardinale Turkson a Unità di Crisi del Gemelli. "Grati a Papa Francesco per il sostegno"

Accolto dal Direttore Generale della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS Marco Elefanti e dall’Assistente Ecclesiastico Generale dell’Università Cattolica Monsignor Claudio Giuliodori, il Cardinale Peter K.A. Turkson, Prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, ha rivolto un discorso di incoraggiamento e sostegno ai medici e agli operatori sanitari del Gemelli.

Il Cardinale Turkson ha quindi partecipato al meeting dell’Unità di Crisi del Policlinico, coordinata dal Direttore sanitario del Gemelli Andrea Cambieri e dal Preside della Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università Cattolica Rocco Bellantone.

"Siamo grati e onorati della visita che il Cardinale Peter K. A. Turkson a nome del Santo Padre ha voluto farci, partecipando alla riunione odierna della Unità di Crisi dove quotidianamente medici, personale sanitario e tecnico, insieme ai vertici della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e della Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università Cattolica dall’inizio dell’emergenza sanitaria si confrontano e fanno il punto sulle azioni e strategie messe in atto per contrastare l’epidemia da Covid-19. Un'azione senza sosta per la cura delle persone colpite dal virus", si legge in una nota del Gemelli.

"La vicinanza del Papa, Sua e della Chiesa, è motivo di straordinario conforto e incoraggiamento e ci incita a proseguire con rinnovato vigore l’attività di assistenza, che vede impegnati medici, infermieri, personale tecnico e sanitario, specializzandi, cappellani, e ci incoraggia a condurre la lotta contro il Coronavirus in questa fase difficile della nostra epoca per salvare la vita di tutti i malati".