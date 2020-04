Coronavirus Campagnano, scende a 73 il numero dei positivi: termometri nei varchi di accesso a zona rossa

A Campagnano scende il numero di persone positive al Coronavirus: con sei guariti i cittadini positivi al Covid-19 nel comune a nord di Roma sono 73. “La maggior parte appartiene alla struttura Santa Maria del Prato” – fanno sapere dall’amministrazione comunale.

Tamponi nelle Rsa

Dunque a Campagnano occhi puntati sulla residenza per anziani: è infatti dopo il boom di contagi all’interno di quella Rsa che il comune è stato dichiarato “zona rossa” dalla Regione Lazio. Da qui i controlli nelle alte strutture sanitarie della zona: nella casa di cura Il Colle, dopo i tamponi effettuati a personale e ospiti, non sono stati registrati casi di positività.

Campagnano presidiata

La cittadina resta però presidiata: dal comune non si entra e non si esce se non per i casi di comprovata necessità. Grazie all'intervento della Croce Rossa Italiana, ai varchi e nei pressi delle strutture socio assistenziali, di concerto con la Asl Roma1, è stato avviato un monitoraggio sanitario attraverso la registrazione della temperatura a tutti coloro che entrano ed escono dal paese.

Nella zona rossa di Campagnano mascherine esaurite

Nei giorni scorsi la consegna delle mascherine ai residenti di Campagnano: 6200 quelle distribuite dai volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile, collocati in prossimità delle attività commerciali. “Scorte esaurite” – avvisa il Comune di Campagnano che ha già fatto richiesta di ulteriore dotazione al Dipartimento di Protezione Civile regionale e alla Regione Lazio.