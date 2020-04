Coronavirus Campagnano, focolaio circoscritto alla Rsa: zero casi di positività in altre due strutture sanitarie

Campagnano al giro di boa nella sua condizione di “zona rossa”. Dopo il boom di contagi da Coronavirus all’interno della residenza per anziani Santa Maria del Prato per il comune a nord di Roma è scattato l’isolamento totale fino al 2 maggio. Così ha stabilito un’ordinanza della Regione Lazio.

Coronavirus, Campagnano zona rossa

Da Campagnano non si entra e non si esce se non per motivi di stretta necessità, attività chiuse ad eccezione di quelle essenziali e spostamenti non consentiti. Nel paese sono 74 le persone positive al virus: “51 pazienti, quindi persone che non circolano nel paese e già risultano isolate” – ha fatto sapere il Comune sottolineando come la maggior parte degli attuali casi positivi del territorio appartengano alla struttura Santa Maria del Prato.

Nei giorni scorsi la polemica sull’attivazione della “zona rossa”: una misura che l’amministrazione di Campagnano ha reputato eccessiva “essendo il cluster circoscritto alla Rsa”. “Nei giorni precedenti l’ordinanza restrittiva eravamo pronti per isolare la struttura, ma ci hanno intimato di non procedere così ora – ha denunciato il vicesindaco Alessio Nisi a RomaToday – tutto il comune è sottoposto a innumerevoli disagi”.

Coronavirus, tamponi su strutture sanitarie Campagnano: “Zero casi”

Intanto su Campagnano resta alta l’attenzione della Asl Roma 4 che ha effettuato tamponi presso altre due strutture socio-assistenziali del comune: “Su 62 tamponi effettuati negli ultimi giorni si sono registrati 0 casi di positività” – la buona notizia che arriva dall’amministrazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Campagnano zona rossa: “Termometri ai check point”

Una cittadina presidiata. Grazie alla disponibilità del personale della Croce Rossa Italiana, di concerto con la Asl Roma 4, ai varchi e nei pressi delle strutture socio assistenziali è stato avviato un monitoraggio sanitario: misurazione della temperatura per tutti coloro che entrano ed escono da Campagnano.