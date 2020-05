Coronavirus, Campagnano esce dalla zona rossa: 71 le persone positive al Covid-19

Campagnano non è più zona rossa. Dalla mezzanotte del 2 maggio nel comune a nord di Roma, sottoposto ad isolamento totale dopo il boom di contagi rilevati nella Rsa Santa Maria del Prato, sono stati smontati i presidi ai varchi di accesso e i check point. La cittadina lungo la via Flaminia entra così, come il resto del Paese, nella fase due.

Coronavirus, Campagnano non è più zona rossa

“La fine della zona rossa non coincide con la fine della pandemia. Si raccomanda di continuare a seguire tutte le misure di sicurezza ed il distanziamento sociale, sia nei luoghi pubblici che privati” – ha scritto l’amministrazione comunale di Campagnano.

Oltre alle cartolibrerie e ai negozi di informatica che, per consentire lo svolgimento della didattica online, erano stati riaperti durante il periodo di lockdown totale, nel comune della provincia di Roma, oltre alle attività consentite dalla legislazione nazionale, riaprono anche il cimitero e l’isola ecologica.

Coronavirus Campagnano, il Comune: “Massima cautela”

“Dal 4 maggio ripartiranno alcune attività e alcuni settori della nostra economia, sarà possibile riprendere alcuni spazi della nostra vita e sarà possibile, per esempio, far visita ai propri familiari. A maggior ragione, proprio perché ci rimetteremo in cammino, - hanno sottolineato dal palazzo del Comune - sarà indispensabile, necessario, vitale adottare comportamenti di massima attenzione, massima prudenza, massima cautela”.

Coronavirus, a Campagnano 71 casi positivi

Nel comune da tre giorni non si rilevano nuovi casi di positività al Coronavirus: così a Campagnano, dove da inizio pandemia si registrano un decesso e nove guariti, scende a 71 il numero di persone positive al Covid-19.